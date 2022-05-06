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Електропостачання на Луганщині відновили, росіяни знищують об’єкти водної інфраструктури

Високовольтну лінії було перебито ввечері 4 травня артилерійським обстрілом.

Електропостачання на Луганщині відновили, росіяни знищують об’єкти водної інфраструктури
Фото: пресс-служба ЛОГА

Електропостачання міст і селищ Луганщини відновлено, водночас росіяни знищують об’єкти водної інфраструктури.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Високовольтну лінії було перебито ввечері 4 травня артилерійським обстрілом.

Таким чином окупанти без електроенергії залишили близько 30 тисяч споживачів Сєвєродонецька, Лисичанська, населених пунктів Гірської та Попаснянської громад. 

“Як тільки стих вогонь ворога, аварійна бригада ЛЕО змогла обстежити пошкоджену ділянку та частково відновити електропостачання людям”, – йдеться в повідомленні.

Гайдай розповів, що росіяни розмістили в мережі відеозапис, де показано, як вони руйнують виробничі потужності Попаснянського районного водоканалу. 

“Тож віднедавна однієї з західних фільтрувальних станцій не існує. Населені пункти залишаться без води надовго. Потрібно будувати новий об’єкт інфраструктури”, – сказав голова ОВА.

На сьогодні з газопостачанням залишаються шість населених пунктів (45 375 абонентів) – три повністю та три частково.

Знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. 123 154 споживачі без електроенергії. Централізоване водопостачання відсутнє. За добу рятувальники доставили населенню 73 тонни води.

Нагадаємо, росіяни більш як 30 разів відкривали вогонь по Луганщині, половина обстрілів припала на житлові квартали.

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