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Російські війська обстріляли Миколаївщину "смерчами" та вдарили ракетою "Москит"

П'ятеро людей поранені.

Російські війська обстріляли Миколаївщину "смерчами" та вдарили ракетою "Москит"
Ілюстративне фото

Російські військові завдав ударів по Миколаївщині “смерчами” та вдарив ракетою “Москіт”. Про це йдеться у повідомленні ОК “Південь”. 

Зазначається також, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини продовжуються агітаційні заходи рашистів із впровадження влади колаборантів. Противник продовжує тактику закріплення на позиціях без активних дій, але зосереджує зусилля на вогневому ураженні вздовж лінії зіткнення.

Оновлення. Внаслідок обстрілів поранення отримали п'ятеро людей. Їх госпіталізували. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. 

Разом з тим в північно-західній частині Чорного моря корабельна група із носіями крилатих ракет продовжує маневрування, зберігаючи імовірність ракетних ударів по Україні досить високою.

Нагадаємо, у ніч на 6 травня російські військові обстріляли Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області. З "градів" поцілили в .Зеленодольську та Широківську громади.

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