За даними ЗМІ, розвідувальні дані США допомогли українцям потопити "Москву". У Пентагоні заперечують

Американська розвідка підтвердила розташування судна, але, за даними джерел журналістів, нібито не знала про те, що по судну готують удар.

Американські розвідувальні дані допомогли захисникам України поцілити в крейсер "Москва". Про це пише Insider із посиланням на заяву посадовця США для NBC. Цю інформацію зі своїх джерел також підтвердили The Washington Post і Associated Press.

Згідно з заявою анонімного співрозмовника NBC, українські військові подали США запит щодо корабля, який розташовувався на південь від Одеси в Чорному морі. Штати підтвердили, що це судно – дійсно крейсер "Москва", і допомогли визначити його точне розташування.

14 квітня ЗСУ атакували корабель ракетами "Нептун", що виробляються Україною, після чого "Москва" пішла на дно. Кількість загиблого екіпажу досі невідома, адже росіяни приховують дані про втрати. Офіційною версією Москви про втрату судна є "пожежа на борту".

Джерело ЗМІ також каже, що американці нібито не знали про те, що по судну готують удар.

Білий дім і Держдеп дані про це не коментують.

Оновлення. Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що розвідка Сполучених Штатів не надавала Україні розвіддані ні про місцеперебування флагмана "Москва", ні про військових генералів РФ. Про це пише The Week.

"Сполучені Штати надають розвіддані з поля бою, щоб допомогти українцям захистити свою країну, але ми не надаємо розвіддані про місцезнаходження вищих військових керівників на полі бою і не беремо участь у прийнятті рішень про вибір цілей українськими військовими", - заявив він.

Кірбі зазначив, що в української розвідки більше даних, ніж в американської.

"В українців, відверто кажучи, набагато більше інформації, ніж у нас, поєднуючи інформацію, яку надаємо ми та інші партнери, з розвідданими, які вони самі збирають на полі бою, а потім вони приймають власні рішення і роблять власні дії", - заявив Кірбі.

Він також додав, що США надають Україні корисні розвіддані, своєчасні розвіддані, які "дозволяють їм приймати рішення, щоб краще захиститися від російського вторгнення".

Нагадаємо, вчора газета The New York Times із посиланням на джерела серед посадовців написала, що США надали Україні розвідувальні дані, які допомогли відслідкувати та знищити деяких російських генералів під час війни. На запитання щодо переданих українцям розвідувальних даних речник Пентагону Джон Кірбі сказав, що Міноборони США не говоритиме про таке. Але визнав, що Штати надають "Україні інформацію та розвідувальні дані, які вона може використовувати для свого захисту".