США надали Україні розвідувальні дані, що дозволили ліквідувати багатьох російських генералів, – New York Times

США надали Україні розвідувальні дані, які допомогли відслідкувати та знищити деяких російських генералів під час війни. Про це пише The New York Times із посиланням на американських високопосадовців.

За даними України, на фронті захисники ліквідували близько 12 ворожих генералів.

"Допомога в націлювання є частиною таємних зусиль адміністрації Байдена щодо надання допомоги Україні розвідувальної інформації про стан на полі бою в режимі реального часу. Ці розвіддані включають переміщення російських військ, отримані з нещодавніх оцінок США секретного бойового плану Москви для бойових дій на Донбасі", – пишуть журналісти з посиланням на свої джерела.

Число вбитих за допомогою США російських генералів співрозмовники газети називати відмовилися.

США сконцентрувались на наданні інформації про перебування мобільного штабу армії Росії, який часто пересувається. Українські військові для завдання атак поєднали ці дані з географічною інформацією власної розвідки, включно з перехопленими повідомленнями про присутність офіцерів Росії.

"Підтримка американською розвідкою українців мала вирішальний вплив на полі бою, підтвердивши цілі, виявлені українськими військовими, і вказавши на нові. Потік оперативної розвідувальної інформації про пересування російських військ, який США надали Україні, не має прецедентів", – стверджують журналісти.

На запитання щодо переданих українцям розвідувальних даних речник Пентагону Джон Кірбі сказав, що Міноборони США не буде говорити про таку інформацію. Але визнав, що Штати надають "Україні інформацію та розвідувальні дані, які вона може використовувати для свого захисту".

Речниця Ради національної безпеки після публікації матеріалу повідомила, що розвідувальні дані з поля бою не надавалися українцям "з метою вбити російських генералів".

Не до всіх атак на ворожих генералів причетна американська розвідка. За даними кількох посадовців США, удар по місцю, де побував генерал, начальник російського генштабу Герасимов, не підтримувався розвідниками Штатів. Однак співрозмовники видання стверджують, що американські дані зіграли вирішальну роль у ліквідації двох інших генералів.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ генерал-майора Андрія Колесникова було вбито під час боїв в Україні.

За словами радника міністра внутрішніх справ Геращенка, українські військові влучили в штаб 2-ої армії Росії, де знаходилася ставка начальника генштабу ЗСУ Росії Герасимова. Герасимов приїхав керувати наступом на Словʼянськ. Підтвердження інформації про те, що він був поранений в Україні, у США нема.