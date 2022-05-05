Як Росія шантажувала Захід, а отримала нафтове ембарго та «десвіфтизацію»

Останні місяці Росія шантажувала світ енергоресурсами та рублем, але стає все очевиднішим, що агресор досяг абсолютно протилежного від бажаного результату. Західні країни отримали додаткову мотивацію ще більше притиснути РФ санкціями.

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Після відключення Росією без попередження поставок газу до Польщі та Болгарії, Європа стала більш рішучою щодо санкцій в енергетичній сфері. Німеччина кардинально змінила риторику та погодилася підтримати Євросоюз у забороні імпорту нафти з РФ. Тож у представленому в середу 4 травня проекті шостого пакету санкцій ЄС вже включені поступова відмова та повне ембарго на російську нафту до кінця року. Для Угорщини та Словаччини, які доводять, що не зможуть забезпечити себе без російського імпорту енергоресурсів, був знайдений компроміс – термін відмови подовжили до 20 місяців.

Заразом Європа нарешті наважилася застосувати санкції та відключити від SWIFT ключовий банк Росії Сбербанк, а також ще два великі системоутворюючі банки МКБ та Россєльхозбанк. Це значить, що проводити розрахунки із зовнішніми контрагентами агресору буде набагато важче, а його ізоляція від світової фінансової системи значно поглибиться.

Крім того, і Євросоюз, і Великобританія вирішили заборонити експорт в Росію бухгалтерських, консалтингових та PR-послуг, зокрема у сфері політтехнологій. Це призведе до того, що вести сучасний бізнес в РФ стане ще важче, оскільки багато бізнес-процесів так чи інакше вимагали знань та навичок західних спеціалістів.

І хоч шостий пакет санкцій ЄС ще не прийнятий, ринок вже реагує навіть на чутки та анонси. Індійські нафтопереробні компанії як одні з небагатьох імпортерів російської нафти, що залишилися, вимагають знижки до менше $70 за барель. Чергова європейська енергетична компанія – норвезька державна Equinor – підтвердила припинення торгівлі російською нафтою та плани забезпечувати Європу газом. На тлі зменшеного світового попиту видобуток нафти в РФ за місяць скоротився на 7%, а експерти прогнозують значно більше скорочення до кінця року.

Не вдався і шантаж путіна з рублем. 4 квітня Росія спробувала провести у рублях виплати за двома випусками євробондів на суму $650 млн. Таке рішення країна прийняла через заборону США використовувати заморожені закордоном доларові резерви. Платіж не дозволили і для Росії пішов 30-денний відлік до оголошення технічного дефолту.

Втім, РФ за кілька днів до завершення грейс-періоду все ж таки зробила виплату у доларах і попри санкційні перешкоди та затримки гроші почали надходити інвесторам. Цей крок був достатньо неочікуваним для кредиторів, хоча повністю відповідав намірам США змусити Росію виснажувати свої валютні резерви в країні, аби залишити менше грошей у розпорядженні агресора на війну.

Таким чином, Росія знов уникла дефолту, на цей раз – шляхом виконання умов США та провалу чергового шантажу рублем. Хоча економіці це не надто допоможе: всі звичайні наслідки дефолту країна-агресор переживає вже зараз в результаті безпрецедентних санкцій та все більшої ізоляції від світових ринків, зокрема і фінансових.

Наступне випробування чекає на РФ вже наприкінці місяця. 25 травня у країни спливає строк ліцензії на проведення доларових платежів американського Управління по контролю за іноземними активами (OFAC). Наступну виплату РФ має здійснити 27 травня по облігаціях зі строком погашення у 2026 році. І хоча у Росії за умовами випуску є кілька опцій, кінцеве рішення про дозвіл або блокування платежу буде за OFAC.

Тим часом, все більше іноземних компаній приймають рішення про вихід з Росії та розпродають свої активи. За останні пару днів одразу п’ять компаній повідомили про продаж російського бізнесу або активні переговори з потенційними покупцями: логістичний гігант Maersk продає частку в керуючій портами компанії, Raiffeisen Bank розглядає можливість продати російський підрозділ, PPF Group продає агробізнес в РФ, а розробник рішень для автоматизації виробництва Emerson продає завод в Челябінську.