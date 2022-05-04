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Великобританія застосувала нові санкції проти Росії та її пропагандистів і медіа

Усім російським компаніям заборонили доступ до британських консалтингових, бухгалтерських та PR-послуг. 

Великобританія застосувала нові санкції проти Росії та її пропагандистів і медіа
Фото: twitter.com/trussliz

Великобританія впровадила нові антиросійські санкції. Обмеження стосуються 1600 осіб та організацій, йдеться на сайті британського уряду. 

Росія втратила доступ до британських консалтингових, бухгалтерських та PR-послуг. Це означає, що російські компанії більше не зможуть користуватися управлінськими, бухгалтерськими і PR-послугами світового класу, на долю яких припадає 10% експорту в цих галузях. 

"Ведення бізнесу з режимом Путіна морально неспроможне та фінансує військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Припинення доступу Росії до британських служб посилить тиск на Кремль і в кінцевому підсумку допоможе Путіну зазнати невдачі в Україні", – оголосила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс

Після оприлюднення дослідження про кремлівську тіньову фабрику тролів Трасс оголосила про 63 нових обмеження, які стосуються медіаорганізацій та діячів. Їхні активи будуть заморожені, а вʼїзд на британську територію – заборонений. 

Увесь контент RT і Sputnik підлягає блокуванню. Доступ до їхніх сайтів заборонено. 

Під санкції потрапили, зокрема, працівники "Первого канала" та журналісти Євген Поддубний, Олександр Коц, Дмитро Стешин.

Підсанкційними медіа стали Всеросійське державне телерадіомовлення, ИнфоРос, SouthFront, Фонд стратегічної культури.

Нагадаємо, сьогодні шостий санкційний пакет представили на рівні Євросоюзу. Голосування за нього відбудеться пізніше. Передбачена поступова відмова від російської нафти та обмеження проти трьох російських телеканалів. Від системи SWIFT хочуть відключити й Сбербанк – основну фінансову установу держави-агресора. 

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