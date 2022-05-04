За два місяці повномасштабної війни США не виявили ознак підтримки Росії Китаєм, – Reuters

Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні, 4 лютого 2022 р.

За два місяці повномасштабного вторгнення в Україну високопосадовці США не виявили відкритої військової чи економічної підтримки Росії з боку Китая. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в американських владних колах.

Водночас посадовці все ще занепокоєні давньої китайською підтримкою Росії загалом. Хоча побоювання щодо надання росіянам підтримки у війні проти України станом на зараз не справдились.

"Ми не бачили, щоб КНР надавала пряму військову підтримку війні Росії проти України чи вживала систематичних зусиль, щоб допомогти РФ ухилитися від наших санкцій", – заявив представник адміністрації Байдена.

Співрозмовник агентства додав, що Штати продовжують слідкувати за Китаєм та іншими країнами, які можуть надати Росії підтримку чи сприяти ухиленню санкцій.

Крім того, Китай став уникати нових угод між своїми державними нафтопереробними заводами і Росією, попри великі знижки.

Минулого місяця Китай утримався від голосування в ООН щодо російського вторгнення, і навіть цей крок США як перемогу. Водночас КНР відмовилася засудити дії Росії та критично поставилася до західних санкцій.

Обсяг торгівлі між РФ і Китаєм підскочив у першому кварталі, а в лютому вони оголосили про "безмежне партнерство".

Китай у питанні війни Росії проти України займає неоднозначну позицію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала на розширенні співпраці між Москвою та Пекіном. Вона сказала, що Китай заявив про дружбу з Росією, яка "не має меж".

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін говорив про "глобальну безпекову ініціативу" та підтримку "неподільності безпеки" – концепції, яку просувала Росія. Крім того, китайські державні ЗМІ повторювали російську пропаганду навіть щодо убивств мирних українців у Бучі.

При цьому офіційно Пекін запевнив європейських лідерів, що буде домагатися миру в Україні, але робитиме це на власних умовах, уникаючи тиску Росії.

На рівні бізнесу рідкісним прикладом припинення діяльності китайською компанією у відповідь на війну в Україні став вихід виробника дронів DJI з українського та російського ринків.