Інцидент стався на сухопутному кордоні з РФ поруч з Карельським перешийком.

Сьогодні, 4 травня, російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії на півдні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Yle, а також на Міністерство оборони Фінляндії.

Інцидент стався близько 10:40 в районі населених пунктів Парікка і Кесялахті - на сухопутному кордоні з РФ поруч з Карельським перешийком.

Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території на 4-4,5 км. Прикордонна служба почала розслідування.

Це вже другий такий випадок за 2022 рік. Попередній стався 8 квітня в районі Порвоо, але тоді йшлося про пасажирський борт у державній власності РФ.

Нагадаємо, Росія почала залякувати Фінляндію через намір подати заявку на вступ до НАТО.