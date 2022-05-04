Представники ЄС ще не домовилися щодо нафтового ембарго, обговорення продовжать завтра, – ЗМІ

Три країни хотіли б поки що уникнути відмови від імпорту російської нафти.

Представники Євросоюзу поки не досягли згоди у питанні впровадження нафтового ембарго як нової санкції проти Росії. Очікується, що вони наблизяться до угоди на зустрічі послів у четвер, пише The Guardian із посилання на Reuters.

За словами знайомого з ходом переговорів співрозмовника агентства, зустріч завершилася без офіційної підтримки плану.

Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія висловили занепокоєння стосовно нафтового ембарго. Віцепремʼєр Болгарії Асен Васильєв говорив, що його країна хотіла б підпасти під винятки з нафтового ембарго, якщо ЄС дозволить це.

Також від ембарго поки хотіли б утриматися Угорщина та Словаччина.

Нагадаємо, сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала шостий пакет санкцій проти Росії. Серед пропозицій – поступове впровадження нафтового ембарго задля зменшення фінансування російської військової машини.

Також пропонується відключити від SWIFT критичні для Росії Сбербанк та дві інші фінансові установи, та застосувати санкції проти російських медіа. Вичерпного списку обмежувальних заходів поки не оприлюднили.

Для застосування нафтового ембарго на рівні ЄС потрібна згода всіх 27 членів, голосування поки не проводили.