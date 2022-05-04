"Дитяче харчування буде непотрібним, якщо діти вмирають. Нам потрібна зброя", – Зеленська

Перша леді Олена Зеленська закликала міжнародних партнерів активніше надавати допомогу з озброєнням. Вона наголосила, що вдячна за гуманітарну допомогу, але Україна потребує і озброєння.

Про це вона сказала в інтервʼю Good Morning Britain.

"Ми вдячні за гуманітарну допомогу, за прийом і турботу про наших людей. Дуже вдячні. Однак варто розуміти, що дитяче харчування буде непотрібним, якщо діти вмирають. Підгузки? Було б добре, щоб мами могли їх змінювати не у сховищах. Що нам потрібно – це зброя. Так, мамам, дітям і літнім людям в Україні потрібна зброя, яку візьмуть до рук їхні захисники та відкинуть ворога від кордонів Європи", – наголосила вона.

Зеленська підкреслила, що зброя потрібна і для того, щоб українські біженці могли повернутися додому й відбудовувати економіку.

"Тому ми просимо не спинятися, пришвидшувати темп постачання важкого озброєння. Окремо вдячні за рішучу позицію британського уряду в цьому питанні. Від Бориса Джонсона ми отримуємо абсолютне розуміння не лише на словах, а й у такій нагальній допомозі з озброєнням", – заявила Олена Зеленська.

Нагадаємо, 27 квітня заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Британія зможе передати Україні протикорабельні ракети "Брімстоун" (Brimstone) у найближчі кілька тижнів. Самонавідні ракети "Брімстоун" зазвичай застосовують з літаків. Призначені вони для ураження як морських, так і сухопутних цілей. Дальність ракет першої моделі – до 20 км, другої модифікації – до 60 км.