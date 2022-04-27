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Україна має отримати британські ракети Brimstone у найближчі тижні, - ВВС

Виробник ракет стверджує, що їх можна використовувати проти наземних і морських цілей, що швидко рухаються.

Україна має отримати британські ракети Brimstone у найближчі тижні, - ВВС
Фото: Міноборони

Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив у вівторок у парламенті, що Британія зможе передати Україні протикорабельні ракети "Брімстоун" (Brimstone) у найближчі кілька тижнів.

Про це повідомляє ВВС.

"Минулого тижня прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що Британія з'ясовує, на яких платформах можна поставити ці ракети Україні, зокрема вивчає можливість встановити їх на автомобілі. І ось тепер, за словами Джеймса Гіппі, Британія вже досить просунулась у цих експериментах, щоб стверджувати, що передасть ракети українцям найближчими тижнями", - сказано у повідомлені.

Самонавідні ракети "Брімстоун" зазвичай застосовують з літаків. Призначені вони для ураження як морських, так і сухопутних цілей. Дальність ракет першої моделі – до 20 км, другої модифікації – до 60 км.

Нагадаємо, раніше британські війська використовували Brimstone у Лівії та Сирії. 

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