Законодавці США закликали ОБСЄ визнати геноцидом війну Росії проти Україні

Автори відповідного листа наголошують на тому, що важливо точно вживати терміни.

Законодавці США закликали на рівні Парламентської асамблеї ОБСЄ ухвалити резолюцію українського парламенту, яка визнає дії російських сил на території України геоцидом.

З таким зверненням до головуючої в ПА ОБСЄ Маргарети Седерфельт звернулись американські законодавці, члени Гельсінської комісії США та делегати США в ПА ОБСЄ, передає "Голос Америки".

"Я розумію вагу цих слів, але очевидно, що путінський режим проводить дії геноциду проти українського народу", - заявив співголова Гельсінської комісії США та співавтор листа, конгресмен Стів Коен.

Крім Коена лист підписали сенатори Бен Кардін, голова Гельсінської Комісії США, Роджер Вікер, віце-президент ПА ОБСЄ, конгресмени Річард Гадсон, який також очолює Комітет з політики та безпеки ПА ОБСЄ та Джо Вілсон.

"Для нас очевидно, що російський диктатор Володимир Путін та його військовий режим проводять дії геноциду проти України та її народу і ми закликаємо ПА ОБСЄ підтримати декларацію Ради і видати відповідну заяву", - йдеться в листі.

Автори наголошують на тому, що важливо точно вживати терміни.

"Ооднак, з огляду на значні свідчення - починаючи від численних коментарів Путіна та його режиму, в яких заперечується існування української нації та умисні напади на цивільних до масованого руйнування Маріуполя, масових поховань, якими тепер позначені українські землі, повідомлень про навмисну депортацію українців, включаючи дітей, до Росії, де проводять їхню індокринацію в "таборах переосвіти", щоб зруйнувати українську ідентичність - ми не можемо мовчати", - наголошується в листі.

Американські законодавці закликали ПА ОБСЄ чітко заявити про совю позицію.

"Потрібно назвати жахливу війну, яку Росія за власним вибором веде в Україні та геноцид тим, чим це є", - мовиться в листі.

I recognize the weight of these words, but it's clear that Putin's regime is engaging in acts of genocide against Ukraine. As Co-Chair of @HelsinkiComm, I'm joined by @SenatorCardin @RepRichHudson @SenatorWicker @RepJoeWilson in urging @oscepa to formally recognize this genocide. pic.twitter.com/xbQeqRrZnW — Steve Cohen (@RepCohen) April 25, 2022

Нагадаємо, 14 квітня Верховна Рада на черговому засіданні з початку війни визнала війну Росії геноцидом проти України. Депутати проголосували за Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні".

Сейм Латвії, а також парламент Естонії визнали війну в Україні геноцидом.