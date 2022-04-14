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Рада визнала війну Росії геноцидом проти України

Депутати проголосували за Постанову про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні».

Рада визнала війну Росії геноцидом проти України
Фото: Lb.ua

Верховна Рада на черговому засіданні з початку війни визнала війну Росії геноцидом проти України. Депутати проголосували за Постанову про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні».

Про це у Telegram повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Парламент провів ухвалив понад 20 законів та кадрове питання в Уряді. 

«Сьогодні знову зібралася Рада. Знову на Грушевського 5. Засідання традиційно почали з виступу гостів: Голова Сенату Чеської Республіки - Мілош Вистріч, Маршалок Сенату Республіки Польща - Томаш Гродський... Потім проголосували за 22-и закони та постанови. Та кадрові питання», — повідомив Железняк.

Фото: Lb.ua

Зокрема, нардепи ухвалили такі постанови та закони:

1) #7276 – заява ВРУ щодо геноциду в Україні// в цілому (363)

2) #7281 - звернення ВРУ до міжнародних спортивних федерацій з закликом виключення РФ та БР// в цілому (354)

3) #7266 – заява ВРУ про забезпечення захисту прав журналістів та ЗМІ під час війни// в цілому (348)

4) #7244 – створення інституту Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин // в цілому (359)

5) #7246 – зарахування грантів від іноземних держав до загального фонду Бюджету // в цілому (294)

6) #7179 - пропозиції Президента щодо закону про державну охорону (303)

7) #7201 – спрощення доступу громадян до соціальних послуг під час воєнного стану

// в цілому (331)

8) #7240-1 - право прийняття осіб, з іноземним громадянством до розвідки // в цілому (352)

9) #6163 – механізм позбавлення державних нагород зрадників України // в першому читанні (362)

10) #7272 - права на відстрочку від мобілізації для учнів та викладачів закладів професійної освіти на рівні з іншими // в цілому (360)

11) #7242 - визначення строків проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства// в цілому (357)

12) #7186 – пропозиції Президента до змін в Кримінальний Кодекс щодо колабораційної діяльність (357)

13) #7245 адміністративна відповідальність за невиконання вимог Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин // в цілому (353)

14) #7183 - деталізація порядку здійснення кримінального провадження в умовах введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану // друге читання (326)

15) #4265 - державна реєстрація геномної інформації людини // перше читання (298)

16) #5158 – механізм добору та підготовки прокурорів // друге читання (351)

17) #7231 - реінтеграція та відновлення прав дітей постраждалих від війни // перше читання (357)

18) #7087 - розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей // перше читання (357)

19) #7200 - забезпечення законного представництва дітей під час їх перебування закордоном із працівниками відповідних закладів // перше читання (358)

20) #7214 - заборона символіки, яка використовується збройними силами окупанта у війні проти України // друге читання (354)

21) #6354 - трансформація санаторних шкіл // друге читання (341)

22) #5610– звільнення від ПДВ трансплантації анатомічних матеріалів // в цілому (343)

Фото: Lb.ua

Також, за словами нардепа, призначили нового Міністра екології - Руслана Стрільця.

Нагадаємо, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ВРУ одноголосно схвалив 11 квітня проєкт Постанови про здійснюваний Російською Федерацією геноцид української нації.

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