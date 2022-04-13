ЄС допомагає Україні в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних росіянами

ЄС уже створив з Україною спільну слідчу групу з метою збирання доказів і розслідування злочинів війни.

Європейський Союз веде конкретну роботу для надання допомоги Україні у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних російськими агресорами в Україні, щоб гарантувати, що винних буде притягнуто до відповідальності. Про це в середу в Брюсселі заявив представник Європейської комісії Крістіан Віганд, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Учора європейський комісар Дідьє Рейндерс надіслав лист міністрам юстиції країн-членів ЄС із пропозиціями щодо подальшої координації на політичному рівні. Збір доказів і підтримка розслідування злочинів війни - ще одна сфера, де Комісія спільно з державами-членами та партнерами може вжити необхідних дій", - повідомив він.

За словами Віганда, у листі європейський комісар попросив міністрів допомогти задовольнити список із переліком запитів, отриманий від генерального прокурора України.

"Це включає, наприклад, документи, необхідні для розслідування злочинів війни, експертів із досвідом проведення судово-медичної експертизи, обладнання для безпечного зберігання доказів, захищені лінії комунікації та навчання для слідчих. Ми також закликаємо держави-члени допомогти з цим запитом та продовжуватимемо координувати ці зусилля", - констатував представник Європейської комісії.

Також Віганд анонсував роботу щодо внесення поправок до законодавства, яким регулюється діяльність агентства ЄС, яке займається судовою співпрацею у кримінальних справах між органами держав-членів Eurojust, щоб надати "законодавчі можливості щодо збирання та зберігання доказів воєнних злочинів, зокрема аудіо- та відеозаписи".

"У той час, як у Eurojust є практичний досвід у сфері міжнародних злочинів, чинне законодавство не передбачає ситуацію такого масштабу та злочинів такого ступеня. Тому ми хочемо зробити цю пропозицію найближчими днями", - додав він.

Крім того, представник Єврокомісії нагадав, що ЄС уже створив з Україною спільну слідчу групу з метою збирання доказів і розслідування злочинів війни, яка також співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом. "Ця команда, за підтримки Eurojust, буде хабом для швидкого обміну інформацією між прокурорами. Робота продовжується, і ми підтримуємо Україну, надаючи експертів та обладнання", - повідомив Віганд.

Крім того, за його словами, всі ці зусилля Комісія підтримує фінансово за допомогою фінансування обладнання, роботи експертів, навчання місцевої влади з метою розслідування воєнних злочинів.

"ЄС також запускає в роботу фонд на суму EUR 7,5 млн, щоб підтримати розслідування, збирання інформації про зниклих безвісти", - додав представник Єврокомісії.

"Не буде безкарності для тих, хто відповідальний за жорстокість і воєнні злочини в Україні, - вони понесуть відповідальність", - переконаний Віганд.

Нагадаємо, 11 квітня до Львова із Франції прибули жандарми, які допомагатимуть у розслідуванні воєнних злочинів росіян, скоєних навколо Києва. Долучитися до розслідування російських злочинів президент Володимир Зеленський закликав і естонських спеціалістів.