Макрон відмовився назвати звірства Росії в Україні геноцидом

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати геноцидом дії Росії у війні проти України. Політик, котрий отримав найбільшу підтримку французів у першому турі нових президентських виборів, також стверджує, що росіяни і українці – "брати".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідаючи в інтервʼю телеканалу France 2, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін "геноцид" на означення вбивства українців російськими військовими, Макрон сказав: "Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці – ред.) – брати".

"Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі. Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі, нашій європейській землі", – відзначив Макрон.

Президент Франції, який зараз балотується на другий термін, також відзначив співпрацю Франції з Україною у розслідуванні імовірних воєнних злочинів.

"Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, тепер було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних", – сказав Макрон.

Раніше Макрон пояснив, що Путін напав на Україну, бо "образа на весь світ переросла в параною".