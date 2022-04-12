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Чернишов обговорив з мерами міст та головами територіальних громад відновлення звільнених регіонів

У міністерстві шукають шляхи підтримки кожної з громад.

Чернишов обговорив з мерами міст та головами територіальних громад відновлення звільнених регіонів
Фото: facebook

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов провів зустріч з членами Асоціації міст України та головами понад 50 територіальних громад. Про це міністр повідомив у фейсбуці.

За його словами, протягом зустрічі обговорювалися урядові та законодавчі ініціативи, спрямовані на підтримку життєдіяльності громад в умовах воєнного стану, підтримка громад, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб, ліквідація наслідків військових дій, релокація підприємств тощо. 

“Мінрегіон завжди був надійним партнером міст та громад. І в цей надскладний час наш обов’язок вживати всіх заходів для пошуку шляхів розв’язання проблем й подолання викликів, що виникли перед кожною громадою та країною в цілому. Жоден регіон нашої держави не залишиться поза увагою”, - зазначив міністр.

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