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Заарештовану в Хорватії яхту Медведчука передадуть АРМА, - ОП

Яхту оцінили в 200 млн доларів.

Заарештовану в Хорватії яхту Медведчука передадуть АРМА, - ОП
Фото: novilist.hr

Яхту народного депутата Віктора Медведчука ROYAL ROMANCE вартістю 200 млн доларів, заарештовану в хорватському порту Рієка, передадуть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Офісом Генпрокурора вжито заходи щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яхти ROYAL ROMANCE, яка відповідно до зібраних доказів у кримінальному провадженні, належить чинному народному депутату України, який підозрюється у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться у повідомленні без зазначення прізвища депутата.

Однак раніше повідомлялось, що у порту Рієка в межах санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії, в середині березня заарештували елітну 92-метрову яхту Медведчука, який підозрюється у державній зраді.

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