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Розмова була дуже насиченою та конструктивною, - Єрмак про візит Джонсона до Києва

Чекати результатів недовго, кажуть в ОП.

Розмова президента України Володимира Зеленського та британського очільника уряду Бориса Джонсона у Києві 9 квітня була насиченою та конструктивною.

Фото: ОПУ

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Лідерство — це тягар, який беруть на себе добровільно, поки всі решта намагаються уникнути відповідальності. Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. З самого початку російської агресії він був на прямому зв'язку з Президентом Володимиром Зеленським. А сьогодні знову відвідав Київ. Розмова була дуже насиченою та конструктивною", - написав Єрмак.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Єрмак також пообіцяв, що підсумки візиту Джонсона будуть корисними для України.

"Я регулярно спілкуюся з радником пана Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, тож цей візит не був спонтанним. Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими", - додав він.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон 9 квітня здійснив візит до Києва.

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