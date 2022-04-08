Колишній голова Харківської ОДА, ексмер Харкова Михайло Добкін висвятився на диякона. Хіротонію 7 квітня провів митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій.

Це сталося під час богослужіння у свято Благовіщення у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова, повідомляє пресслужба Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату.

"За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій засудив масові убивства в Бучі. При цьому він не назвав винуватців.