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Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП

Хіротонія відбулася на Благовіщення.

Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП

Колишній голова Харківської ОДА, ексмер Харкова Михайло Добкін висвятився на диякона. Хіротонію 7 квітня провів митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій.

Це сталося під час богослужіння у свято Благовіщення у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова, повідомляє пресслужба Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату.

"За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій засудив масові убивства в Бучі. При цьому він не назвав винуватців.

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