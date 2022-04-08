Ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі щодо воєнних злочинів Росії. Про це сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Завершується 44-й день нашої оборони від російського вторгнення. Російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності", - сказав президент.

"Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії. Агенція «РИА Новости» опублікувала новину, що удар по Краматорську завданий, ще тоді, коли ракети були в повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом. Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що обстріл Краматорська, як і масові вбивства в Бучі та інші воєнні злочини Росії, має бути серед звинувачень на трибуналі.

"Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто і які накази віддавав. Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча. Говорив сьогодні про це з представниками Євросоюзу, які прибули в Київ. З Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем", - сказав Зеленський.

Президент подякував фон дер Ляєн і Боррелю візит до Києва та Бучі і за фінансову підтримку – мільярд євро на зброю. Плюс сьогодні ми домовилися ще про 500 мільйонів євро на оборонні потреби.

Зеленський повідомив про перебіг зустрічі з прем'єрміністром Словаччини, а також про обговорення із представниками Євросоюзу подальших кроків щодо примушення Росії до миру.

"Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії та дає змогу керівництву РФ вірити у свою безкарність. Дає змогу сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії. Ми цього не допустимо. Не допустять всі у світі, хто має сміливість, як українці, протистояти тиранії. Потрібно також повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки. Не окремі з них, а всі, всю банківську систему Росії. Не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства", - сказав Зеленський.

"Вважаю неправильною ту м'якість, із якою дехто на Заході досі ставиться до російської держави. Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції. І ми зробимо все, щоб нарешті у Європі зрозуміли: у будь-якому разі доведеться запроваджувати проти Росії справді принципові та справді сильні санкції. А не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту. Не якесь часткове обмеження російського мореплавства. Ми знаємо всіх, хто затягує рішення. Але впевнений, що й ці політики та ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи у Європі", - додав президент.

Зеленський також нагадав про масову акцію в Варшаві в межах ініціативи президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо – Stand for Ukraine. Кошти від цієї акції будуть спрямовані на підтримку українців.