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​Голова Ради запросив спікерів парламентів країн ЄС і Великої двадцятки відвідати визволені території Київщини

"Лише побачивши все це на власні очі, ви зрозумієте, навіщо ми так голосно стукаємо у двері ваших парламентів".

​Голова Ради запросив спікерів парламентів країн ЄС і Великої двадцятки відвідати визволені території Київщини
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук надіслав офіційні звернення до колег – спікерів парламентів країн Європейського Союзу та Великої двадцятки з пропозицією відвідати визволені території в Київській області, зокрема Бучу або Ірпінь.

Про це Стефанчук повідомив у фейсбуці.

"Надіслав офіційні звернення до спікерів парламентів ЄС і країн Великої двадцятки з пропозицією відвідати визволені території, зокрема Бучу або Ірпінь", – зазначив він. 

Спікер Ради впевнений, що "ці назви міст за останні дні перестали бути для вас просто географічними точками на карті. Вони стали для мільйонів гарячими точками в серці". 

Стефанчук наголосив, що цей візит не залишить світових політиків байдужими. 

"Адже лише побачивши все це на власні очі, ви зрозумієте, чому нам так болить і навіщо ми так голосно стукаємо у двері ваших парламентів. І ми віримо, що відчиняють тому, хто стукає", – додав він.

Як повідомляли, президент Польщі Анджей Дуда визнав дії Росії в Бучі геноцидом, а МЗС Франції викликало російського посла через провокативну інформацію щодо звірств у Бучі.

Нагадаємо, в Бучі та інших населених пунктах російська армія катувала і вбивала мирних мешканців, включно з дітьми. У Бучі відомо про декілька масових поховань цивільних. Одна братська могила – на більш ніж 200 людей.

Учора президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти почали спалювати закатованих ними людей, щоб приховати сліди. Міська влада Маріуполя повідомила про початок роботи мобільних крематоріїв у місті.

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