Палата депутатів парламенту Чехії одноголосно засудила воєнні злочини Росії в Україні (документ)

Чеські політики підтримали посилення санкцій проти РФ і закликали до покарання винних до різанини у Бучі.

Палата депутатів парламенту Чеської Республіки у вівторок, 5 квітня, ухвалила постанову, в якій засудила воєнні злочини, здійснені російськими військовими в Україні, та закликала до покарання винних і жорсткіших санкцій проти Росії.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Дипломат наголосив, що чеські депутати ухвалили документ одноголосно, що буває вкрай рідко.

У постанові зокрема йдеться, що злочином є не лише "широкомасштабна і неспровокована війна в Європі", яку РФ розгорнула в лютому 2022 року, а й агресія проти України в 2014-му, коли РФ окупувала Крим і частину сходу країни.

Депутати нижньої палати чеського парламенту вважають, що всі винні у воєнних злочинах мають бути покарані, а РФ "повинна понести покарання за розв’язання війни, включаючи виплату репарацій".

У документі міститься вимога вивести всі російські війська не тільки з України, а й Білорусі, Грузії та Молдови.

Окрім того, вимагається ретельно розслідувати походження коштів, за які громадяни РФ купували нерухомість та інші активи у Чехії.

Депутати закликають підтримати росіян і білорусів, які виступили проти дій Кремля в Україні, а також до подальшої підтримки Молдови та Грузії, яким загрожує присутність російських військ на їхній території.

Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis

Нагадаємо, президент Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу й побачити наслідки 14 років політики поступок Росії.

Світові лідери вимагають притягнення до відповідальності всіх, причетних до "різанини в Бучі".

У ці хвилини відбувається засідання Ради безпеки ООН, скликане через звірства росіян у Бучі. Звертаючись до його учасників, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія перетворила своє право вето в Радбезі на право смерті. І якщо Організація Об’єднаних Націй не може усунути Росію як джерело війни, то повинна самоусунутися. Бо не лише Україні, а й усьому світові потрібен мир.