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Через два роки після мирної угоди Росія може повернутися, - Зеленський

Президент не вірить російським гарантіям безпеки.

Через два роки після мирної угоди Росія може повернутися, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський не вірить російським гарантіям безпеки у разі підписання мирної угоди. Він вважає, що Москва може повернутися до агресії через два роки після такого договору. Про це він повідомив в інтерв'ю українським журналістам.

"Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, українська делегація передавала російській стороні, що Україна не вірить російським гарантіям і продовжить будувати таку державу, яка буде в силах захистити себе сама.

Нагадаємо, 29 березня в Туреччині відбувся шостий раунд переговорів української і російської делегацій. На зустрічі обговорювали концепцію укладення миру. Українська сторона наполягала на тому, що підписантами мирного договору мають стати країни-гаранти, які входять до Радбезу ООН, зокрема Туреччина і США. 

За словами народного депутата Давида Арахамії, Росія погодилася на всі пропозиції України, окрім Криму - українська сторона пропонує, щоб питання статусу Криму вирішувалося шляхом двосторонніх перемовин не довше як 15 років. Можливість військового рішення виключається.

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