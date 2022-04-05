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У порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами цивільне судно, поранено людину

Морські прикордонники евакуювали екіпаж у безпечне місце.

У порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами цивільне судно, поранено людину

Уночі під час чергового обстрілу Маріуполя з моря ворог влучив у цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що стояло біля одного з причалів.

Про це повідомили у МВС.

Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. 

Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал “SOS” і повідомлення: “Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені”.

Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охопила значну площу.

Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.

На судні триває пожежа, судно поступово йде під воду, проводити рятувальну операцію під постійними обстрілами неможливо.

З перших днів вторгнення РФ оголосила зоною бойових дій північно-західну частину Чорного моря та, порушуючи норми безпеки цивільного судноплавства і міжнародного гуманітарного права, почала обстріли іноземних цивільних суден. Унаслідок ракетних ударів окупанти потопили суховантажне судно під прапором Панами Helt, уразили танкер під прапором Молдови Millennial Spirit, а в північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери Namura Queen і Lord Nelson під прапором Панами.

Також російські військові пірати захопили судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало гуманітарну місію.

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