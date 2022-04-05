У Краматорську внаслідок обстрілів пошкоджена залізниця, - мер

Жертв, за попередньою інформацією, немає.

Унаслідок нічних обстрілів у Краматорську Донецької області було пошкоджено залізничне полотно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

"Після нічних авіаударів було пошкоджено залізничне полотно. Займаємось. З термінами поки що незрозуміло. Буде щось відомо докладніше - одразу повідомлю", - написав Олександр Гончаренко.

За його даними, жертв немає.

Нагадаємо, про сильні обстріли повідомляли й в інших містах Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей. Українське ППО збило ворожі ракети над Волинню та Дніпропетровщиною.