20-річний похід Володимира Путіна на війну в Україні – і як з ним не впорався Захід
20-річний похід Володимира Путіна на війну в Україні – і як з ним не впорався Захід
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаСуспільствоВійна

У Краматорську внаслідок обстрілів пошкоджена залізниця, - мер

Жертв, за попередньою інформацією, немає.

У Краматорську внаслідок обстрілів пошкоджена залізниця, - мер
Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Унаслідок нічних обстрілів у Краматорську Донецької області було пошкоджено залізничне полотно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

"Після нічних авіаударів було пошкоджено залізничне полотно. Займаємось. З термінами поки що незрозуміло. Буде щось відомо докладніше - одразу повідомлю", - написав Олександр Гончаренко.

За його даними, жертв немає.

Нагадаємо, про сильні обстріли повідомляли й в інших містах Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей. Українське ППО збило ворожі ракети над Волинню та Дніпропетровщиною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також