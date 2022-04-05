Ситуація в регіонах: в Херсонській, Луганській і Донецькій областях сильні обстріли

У багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, у Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині ніч минула відносно спокійно. Про це йдеться у зведенні ОДА по регіонах станом на 8:00 5 квітня.
На Чернігівщині вночі — кілька повітряних тривог, обстрілів та руйнувань не було. Продовжується надання гуманітарної допомоги в населені пункти Чернігівської області, звільнені від окупантів. Запрацювало сполучення з Києвом.
У Київській області ніч пройшла відносно спокійно: сили оборони продовжують зачистку території та розмінування на звільнених територіях.
Дніпропетровщина: кілька повітряних тривог. Вночі над Дніпропетровщиною нашою ППО збито дві ракети. Уламки спричинили займання в одному з сіл Синельниківського району. Ніхто не постраждав.
На ранок ситуація в області спокійна.
Херсонська область: постійні вибухи по області. Приблизно о 5 ранку лунали сильні вибухи, інформація про руйнування та постраждалих наразі уточнюється.
Більшість населених пунктів Херсонщини залишаються в важкому стані внаслідок дій ворога, відсутності ліків та продуктів, в деяких районах — водопостачання та зв’язку.
У співпраці з Дніпропетровською областю відновлюється життєдіяльність населених пунктів на півночі Херсонщини, території яких звільнені від окупаційних військ.
Миколаївська область: внаслідок вчорашнього обстрілу касетними бомбами Миколаєва — 10 загиблих, серед них 1 дитина, 61 поранено.
Вночі на території області лунали повітряні тривоги.
Рятувальні роботи в будівлі Миколаївської ОДА завершено (36 людей зигинуло, 33 поранених).
Харків: нічні хаотичні обстріли житлових районів Харкова продовжилися.
По області: за добу окупанти обстріляли Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. В Чугуєві 2 загиблих.
Евакуацію населення проводять в Барвінковому та Лозовій.
Бої ведуться в Ізюмському напрямку.
Луганщина: росіяни не припиняють спроб узяти Рубіжне та Попасну. Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному людей ховають у дворах. Зібрати інформацію про потерпілих внаслідок бойових дій наразі неможливо.
Донеччина. Інтенсивні обстріли Авдіївки, Нью-Йорка, Мар'їнки: гради, танки, ствольна артилерія.
Численні пошкодження приватних будинків, пошкодження промислової інфраструктури. Сьогодні близько 3 ночі в Краматорську — прильот об’єкту (важкий, з'ясовуємо).
Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих наразі встановлюються.