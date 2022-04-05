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В полоні перебувають близько 600 росіян, – Верещук

Україна намагається змусити Росію допустити Червоний Хрест до наших полонених.

В полоні перебувають близько 600 росіян, – Верещук
Полонені російські військові на пресконференції
Фото: Скріншот відео

Зараз в Україні перебувають близько 600 полонених російських військових.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі спільного телемарафону.

«Коли ми говоримо про загальну цифру, то їх близько 600 зараз, – сказала вона. – Ви знаєте, у нас має бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права».

Ірина Верещук зазначила, що питання великої кількості полонених обговорювалося на нараді за участю урядовців.

«Говорили про те, як змусити Росію допустити Червоний Хрест до наших полонених, про те, як змусити Росію відпустити полонених, – розповіла вона. – Деяких із них ще з 2014 року, зокрема й жінок, утримують на території Донецької та Луганської областей».

Нагадаємо, 1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

Вивезені російськими окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, ймовірно, перебувають на території Росії в Смоленську, а також у м. Брагін (Білорусь).

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