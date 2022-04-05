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У Миколаєві внаслідок обстрілів загинуло 10 людей, більше 60 - поранені (оновлено)

Росіяни обстріляли місто касетними снарядами.

У Миколаєві внаслідок обстрілів загинуло 10 людей, більше 60 - поранені (оновлено)
Архівне фото
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва загинуло 10 місцевих мешканців, ще більше 60 осіб отримали поранення.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

"Попередньо, внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених", - сказав він.

Зазначається, що крім житлових будинків, російські війська обстріляли міську лікарню, обласну лікарню, Центр профілактики хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, одне ПТУ, дві філії закладів позашкільної освіти.

Оновлено. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім уточнив, що поранення отримали більше 60 осіб.

Він також повідомив, що серед загиблих - дитина. Вона загинула під час обстрілу лікарні.

"Ніякої логіки в цьому немає. Всі розуміють, що це центр міста, один з районів міста. Люди просто ходили по своїх справах, і російські окупанти обстрілюють, "Смерчами", "Ураганами", або чим вони там стріляють", - прокоментував голова ОДА.

Нагадаємо, в неділю, 3 квітня, російські війська обстріляли Очаків у Миколаївській області та обласний центр. Уранці 4 квітня Миколаїв знову зазнав кількох ракетних ударів.

До того ворог завдав удару по Миколаївській ОДА, вбивши 36 людей. Ще понад 30 людей отримали травми. Пошукові роботи закінчені.

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