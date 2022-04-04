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Зеленський порівняв російську владу з румунським режимом Чаушеску

Президент України виступив у парламенті Румунії.

Зеленський порівняв російську владу з румунським режимом Чаушеску
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Румунії.

У своїй промові він порівняв чинну російську владу з румунським режимом Чаушеску. Зеленський зазначив, що "цей режим тримався лише на залякуванні, на репресіях, на жорсткій силі та на обмані".

"Нічого світлого в ньому не було. Румунський народ повстав і захистив себе, врятував себе. Скинувши неадекватну владу. Це був єдиний шлях. Чаушеску, його дружину, оточення, його Секуритате неможливо було переконати... Так само неможливо переконати зараз у Росії і тих, хто пропагує війну. Хто віддає злочинні накази. Хто розробляє плани геноциду українського народу та знищення української держави. Ці люди – неадекватні. Вони втратили будь-який зв'язок із реальністю і готові пожертвувати мільйонами життів для того, щоб втілити свої божевільні ідеї", - сказав Зеленський.

Крім того, на думку президента України, у Росії відкрито закликають до геноциду через впевненість російських топ-чиновників, що "європейські лідери не зможуть, що вони будуть слабкими. Що Європі не вистачить лідерства. І що європейські народи не спроможні захищати цінності, які об'єднали континент".

"Ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей, які звикли до безкарності і тому вирішили, що їм дозволено абсолютно все. Ми разом маємо зупинити тих, хто хоче геноциду в Європі", - наголосив президент України.

Нагадаємо, Чаушеску правив Румунією з 1965 року як перший секретар ЦК Комуністичної партії, а з 1974 року - ще й у якості президента і прем'єр-міністра. Олена Чаушеску з 1972 року входила до ЦК, а з 1980-го була, до того ж, першим заступником прем'єр-міністра.

Режим Чаушеску було скинуто в грудні 1989 року. Диктатор з дружиною втекли з охопленого вуличними заворушеннями Бухареста, однак їх схопили повстанці-військові.

25 грудня 1989 року румунське телебачення транслювало короткий судовий процес, на якому Ніколає і Єлену Чаушеску звинуватили в геноциді і засудили до розстрілу. Вирок було приведено у виконання відразу після закінчення трансляції.

У 2010 році останки румунського диктатора і його дружини ексгумували для ідентифікації.

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