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На сході українські воїни знищили два танки, три БТР і близько 30 окупантів

Окупанти завдають ударів важкою артилерією та авіацією

На сході українські воїни знищили два танки, три БТР і близько 30 окупантів
Фото: EPA/UPG

4 квітня в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили одну атаку. Втрати ворога склали: особового складу – до 30, танків – 2, БТР – 3, гаубиць Д-30 – 2, мінометних розрахунків – 1.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Кожен день спротиву українського народу, кожен день оборони позицій наших захисників наближає нас до Перемоги. Так, нашим воїнам нелегко, адже майже щодня окупанти завдають ударів важкою артилерією та авіацією. Однак захисники тримають оборону, адже знають, що за їхніми плечима вся Україна», – йдеться в повідомленні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 квітня склали: особового складу – близько 18300 осіб, танків – 647, бойових броньованих машин – 1844, артилерійських систем – 330.

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