Через інтенсивність бойових дій дані не точні.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 18300 осіб,

танків – 647 од.,

бойових броньованих машин – 1844 од.,

артилерійських систем – 330 од.,

РСЗВ – 107 од.,

засоби ППО – 54 од.,

літаків – 147 од.,

гелікоптерів – 134 од.,

автомобільної техніки – 1273 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 76 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92,

спеціальна техніка – 25,

пускові установки ОТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua Фото: Повітряні сили ЗСУ Фото: Макс Требухов Фото: Міністерство оборони Фото: Міністерство оборони Фото: Міністерство оборони

Раніше у Генштабі повідомили, що війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника.