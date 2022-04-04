Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 18300 осіб,
- танків – 647 од.,
- бойових броньованих машин – 1844 од.,
- артилерійських систем – 330 од.,
- РСЗВ – 107 од.,
- засоби ППО – 54 од.,
- літаків – 147 од.,
- гелікоптерів – 134 од.,
- автомобільної техніки – 1273 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92,
- спеціальна техніка – 25,
- пускові установки ОТРК – 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.
Раніше у Генштабі повідомили, що війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника.