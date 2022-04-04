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Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія у війні з Україною втратила вже понад 18,3 тис. живої сили, – Генштаб

Через інтенсивність бойових дій дані не точні.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 18300 осіб,
  • танків – 647 од.,
  • бойових броньованих машин – 1844 од.,
  • артилерійських систем – 330 од.,
  • РСЗВ – 107 од.,
  • засоби ППО – 54 од.,
  • літаків – 147 од.,
  • гелікоптерів – 134 од.,
  • автомобільної техніки – 1273 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 76 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92,
  • спеціальна техніка – 25,
  • пускові установки ОТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Фото: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Макс Требухов
Фото: Міністерство оборони
Фото: Міністерство оборони
Фото: Міністерство оборони

Раніше у Генштабі повідомили, що війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника.

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