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У Києві відновлюють рух метро через Південний міст і запускають швидкісний трамвай

Метро працює до 19:00.

У Києві відновлюють рух метро через Південний міст і запускають швидкісний трамвай
Фото: Макс Требухов

Київський метрополітен відновлює рух метро через Південний міст. Про це повідомляє КМДА.

Відсьогодні метро Києва працює так:

- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір". Працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".

- Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Театральна".

- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Станції "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Кловська" поїзди проїжджають без зупинки, середній інтервал руху поїздів – 1 година.

Метро працює до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

Крім того, повідомили в КМДА, сьогодні повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках на Північному мості столиці. Дарницький міст також працює для автотранспорту.

Також відновлює роботу швидкісний трамвай № 3 від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна".

Відзавтра також буде курсуватиме трамвай № 19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка, на додачу до маршрутів №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.

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