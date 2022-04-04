Миколаїв зазнав уранці кількох ракетних ударів

Мер просить ділитися інформацією з ним в особистих повідомленнях.

Уранці 4 квітня російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. По це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, дані з'ясовують.

Сєнкевич закликав не публікувати фото чи відео з місць подій до того, як це зроблять офіційні джерела.

"Якщо хочете поділитись інформацією - пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook", - закликав мер.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів по Миколаєву вчора, 3 квітня постраждало 14 осіб, одна людина померла. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що ударів по місту завдають, щоб посіяти паніку.