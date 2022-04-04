У неділю ЗСУ уразили шість цілей окупантів, серед яких Іл-22 – повітряний пункт управління

Повітряні Сили ЗС України роблять свою справу і нищать ворога у повітрі!

У неділю, 3 квітня, Повітряні сили України уразили шість цілей окупантів, серед яких Іл-22 – повітряний пункт управління.

Про це повідомляє Телеграм канал Командування Повітряних сил.

"3 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова", - сказано у повідомлені.

Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, яка наносить ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.