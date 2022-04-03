Anonymous злили особисті дані 120 тисяч окупантів, що воюють в Україні

"Всі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають постати перед військовим трибуналом".

Хакерська група Anonymous злила в Мережу особисті дані 120 тисяч окупантів, котрі воюють в Україні.

Про це група повідомила у твіттері.

"Всі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають постати перед військовим трибуналом", – вважають хакери.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal. — Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022

Кількома днями раніше Anonymous поінформували, що злили 15 ГБ даних, викрадених у благодійного крила РПЦ.

Відомо, що від початку російського вторгнення Anonymous зламали сайти Міноборони РФ, Роскомнагляду, Росатому та пропагандистської Всеросійської державної телерадіокомпанії.

Персональні дані окупантів також регулярно оприлюднює Головне управління розвідки міністерства оборони України.