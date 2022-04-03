"Кирило Гундяєв уже зробив свій вибір на користь справ антихриста", – Епіфаній

Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом?

Масові вбивства мирного населення – це ознака геноциду. Росіяни прийшли не звільнити українців. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в містах і селах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донбасу, південної України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби "звільнити" Україну від українців.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

"Вони продовжують ту чорну, диявольську справу, яку чинили війська царя Петра, що вирізали і спалили Батурин. Вони роблять те саме, що російсько-більшовицькі банди, які пролили ріки крові під час так званого "червоного терору". Вони – продовжувачі злочинів Сталіна, продовжувачі репресій та Голодомору-геноциду, що були сплановані в тому самому криваво-красному Кремлі для знищення українського народу", – сказав очільник ПЦУ у проповіді після богослужіння у Михайлівському соборі в Києві 3 квітня, у четверту неділю Великого посту.

"Ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини. Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Він разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу", – зазначив предстоятель помісної православної української церкви.

Митрополит Епіфаній наголосив, що засудити ці злочини, порушення законів людських і Божих – не просто право, а й моральний обов’язок всякої людини.

"Адже йдеться не про обговорення тонкощів канонічного права, богословські суперечники чи історичні дискусії. Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирило Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив", – пояснив він.

Очільник ПЦУ вчергове звернувся до релігійних громад, які досі підпорядковуються Московському патріархату.

"Закликаю тих, хто ще досі має його (патріарха Кирила, – ред.) за свого пастиря: відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!". – сказав митрополит Епіфаній.

Як повідомляли, від початку повномасшабного вторгнення РФ в Україну станом на 29 березня до ПЦУ з Московського патріархату перейшли 50 громад, ще майже 100 - у процесі переходу.