Укртелеком констатував проблеми зі зв’язком у деяких областях

Послуги надаються в усіх областях, крім Луганської.

Через активні бойові дії та їхні наслідки спостерігається суттєве погіршення географічного рівня покриття послугами. У Запорізькій області цей показник становить 59%, у Донецькій – 62%, у Чернігівській – 68% та у Харківській – 74%. Послуги надаються в усіх областях, крім Луганської.

Про це у неділю, 3 квітня, повідомили в Укртелекомі.

Там запевнили, що компанія робить усе можливе для оперативного відновлення послуг в умовах війни.

Загалом у суботу та неділю критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють стабільно. Загальний рівень роботи районних вузлів інтернет-послуг становить 89%.