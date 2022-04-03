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Укртелеком констатував проблеми зі зв’язком у деяких областях

Послуги надаються в усіх областях, крім Луганської.

Укртелеком констатував проблеми зі зв’язком у деяких областях
Фото: Макс Левин

Через активні бойові дії та їхні наслідки спостерігається суттєве погіршення географічного рівня покриття послугами.  У Запорізькій області цей показник становить 59%, у Донецькій – 62%, у Чернігівській – 68% та у Харківській – 74%. Послуги надаються в усіх областях, крім Луганської. 

Про це у неділю, 3 квітня, повідомили в Укртелекомі.

Там запевнили, що компанія робить усе можливе для оперативного відновлення послуг в умовах війни.

Загалом у суботу та неділю критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють стабільно. Загальний рівень роботи районних вузлів інтернет-послуг становить 89%.

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