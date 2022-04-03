Майже 40 тис. маріупольців насильно вивезли до РФ або "ДНР", – омбудсман

Майже 40 тисяч мешканців Маріуполя було вивезено до Росії або на територію "ДНР". Утім, підрахунок депортованих ускладнений тим, що у людей забирають українські документи.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона повідомила, що при цьому деяких дітей розлучають із батьками.

"З лікарні у Маріуполі вивезено 17 дітей, які перебували на лікуванні. Їхні батьки залишилися і їх було евакуйовано до міста Запоріжжя", – розповіла Денісова.

Вона повідомила, що частину примусово депортованих маріупольців виявлено у Естонії, куди вони в’їхали з території РФ. Окрім жителів Маріуполя таким же чином до Естонії через територію Росії дісталися люди з Херсонщини, Харківщини, Луганщини.

Частина таких осіб, за їхніми словами, самі ухвалили рішення їхати через Росію, бо не могли виїхати у бік Західної України. Водночас були й такі люди, яких примусово направили до Росії, а після того дозволили їхати на власний розсуд.

"Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", – наголосила український омбудсман.

Як повідомляли, однією з примусово вивезених окупантами мешканців Маріуполя є 12-річна сирота Кіра Обединська. Вона депортована до Донецька разом з людьми, з якими перебувала у сховищі. Її, чемпіон України з водного поло Євген Обединський, загинув 17 березня під час авіабомбардування в Маріуполі, маму Кіра втратила ще немовлям.

Крім того, окупанти насильно вивезли до РФ персонал і пацієнтів пологових будинків Маріуполя.