Екіпаж БТР втік після того, як гранати пошкодили колеса машини.

Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади захопили трофейний бронетранспортер, у якому знайшли вкрадені у місцевих мешканців гроші та техніку.

Про це повідомила пресслужба бригади.

Під час бойового зіткнення з окупантами українці захопили трофейний БТР, екіпаж якого втік після того, як гранати пошкодили колеса машини. Всередині техніки залишилися кілька ноутбуків і гривневі купюри.

Ноутбуки впізнали мешканці села, біля якого відбувся бій. За їхніми словами, російські військові забирали від них побутову техніку, гроші, одяг і продукти.

Місцеві також кажуть, що окупанти нишпорили залишеними хатами, господарі яких втекли із зони бойових дій, у пошуках чогось цінного й алкоголю. Виносили ковдри й матраци, забирали з погребів консервацію, знімали з вікон завіски.

«Якщо хтось із селян намагався зробити зауваження, в кращому разі не реагували, а в гіршому — погрожували зброєю», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, що у перехоплених працівниками СБУ телефонних розмовах окупанти скаржаться, що тиловики з армії РФ або інші військові крадуть у них речі, які вони до цього мародерили в Україні.

А в місті Наровля (Білорусь) окупанти облаштували базар, де продають здобуте шляхом мародерства в Україні майно (пральні та посудомийні машини, холодильники, прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика).

Зазначимо, що 12 березня стало відомо, що окупанти з Росії отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення". Таким рішенням армія РФ фактично легалізувала мародерство.