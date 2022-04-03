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​СБУ затримала диверсантів, агентів РФ та колаборанта, який допомагав викрадати українців

Також триває робота щодо притягнення до відповідальності високопосадовців країни-агресора.

​СБУ затримала диверсантів, агентів РФ та колаборанта, який допомагав викрадати українців
Архівне фото
Фото: Пресслужба СБУ

Співробітники Служби безпеки затримали диверсантів, агентів Росії та колаборанта, який допомагав викрадати українських патріотів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У Херсонській області встановили колаборанта, який допомагав загарбникам викрадати українських патріотів на тимчасово окупованій території. Також зрадник брав участь у катуванні незаконно затриманих місцевих жителів.

Під час спецоперації співробітники спецслужби вивезли зловмисника на підконтрольну українській владі територію.

У Львівській області співробітники контррозвідки СБУ затримали ще одного ворожого агента, який збирав розвідувальну інформацію на території Західної України.

Встановлено, що поплічник окупантів тривалий час проживав в ОРДЛО. Там був завербований представниками спецслужб РФ. За їх завданням з початку повномасштабної агресії приховано прибув до Львівщини для виконання завдань підривної діяльності на території регіону.

На Донеччині викрито мешканця Першотравневого, який постачав розвідку російської артилерії даними про позиції та переміщення підрозділів Збройних Сил України.

За даними слідства, ворожий агент передавав інформацію через свою близьку родичку, яка проживає у тимчасово окупованому Донецьку, а також через учасницю терористичного угруповання "ДНР".

У Рівненській області за матеріалами СБУ до 13 років ув’язнення засуджено агента ФСБ. Встановлено, що за завданням своїх кураторів він збирав розвіддані про дислокацію українських військових підрозділів. Також зрадник займався підготовкою диверсії на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону. Диверсанта під час спроби виконання ворожих вказівок.

Також СБУ продовжує системну роботу щодо притягнення до відповідальності високопосадовців країни-агресора за особливо тяжкі злочини проти України.

Так, відкрито кримінальне провадження проти керівника слідчого комітету РФ Бастрикіна, який намагався незаконно розповсюджувати юрисдикцію цього федерального органу рашистів на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила в Харкові ворожу ботоферму, учасники якої схиляли українських військових і правоохоронців перейти на бік РФ.

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