Фотографував військкомат: на Дніпропетровщині затримали підозрілу особу

У Кривому Розі та Дніпрі затримали двох осіб, які можуть бути причетними до вчинення диверсій.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

"Минулої доби затримано двох осіб у містах Кривий Ріг і Дніпро, які можуть бути причетними до вчинення диверсій. Один чоловік активно підтримував російське вторгнення, а інший фотографував військкомат", - йдеться в повідомленні.

Також у Синельниківському районі на блокпосту виявлено водія автомобіля Hyundai Tucson, у якого вилучено гранати РГД-5 та Ф- 1, 4 магазини до автомата Калашникова, понад 100 набоїв калібру 5.45 мм, запал до ручної гранати та глушник до автомата.

Нагадаємо, що 2 квітня у Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. У Кривому Розі російські військові обстріляли район Інгулець, горить заправка.

30 березня російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро. Як повідомив міський голова Філатов, внаслідок удару було знищено нафтобазу.