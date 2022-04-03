Росіяни підірвали міст, який сполучає Суми та Путивль

Російські окупанти підірвали міст через ріку Сейм, який сполучає Суми та Путивль.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Міст через річку Сейм, підірваний орками. Це був шлях з Путивля до Сум", - написав Живицький.

2 квітня Живицький повідомляв, що на Сумщину зайшла велика кількість росіян та понад 1000 одиниць техніки окупантів. Російські військові почали окупацію центральної частини регіону. Найнебезпечніше зараз в Конотопському районі та північній частині Роменського району.

Також стало відомо, що в Сумській області війська РФ викрали заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексія Шибаєва.

А у звільненому від окупантів Тростянці частково відновили електропостачання.