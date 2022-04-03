На війні з окупантами загинув поет Юрій Руф

На війні з російськими окупантами загинув Юрій Руф – український поет, письменник, вчений, громадський діяч, засновник літературного проєкту "Дух Нації".

Про свої спогади щодо загиблого написала у Facebook народний депутат Наталія Піпа.

"Руфа більше нема(… Моя свідомість не розуміє цього(. Ми з Юрком завжди мали про що подискутувати… Жарти Юрій Руф - це щось особливе. Це щось, що мало назву жарти Руфа. Вони мали особливий стиль і характер. Юрко був поетом, викладачем, проректором по виховній роботі. Він був популяризатором усього українського - музики, ю-тьюбу, спілкування. Бо добре знав чия мова - того влада. Також він був популяризатором здорового способу життя. Коли Юрко пішов в ЗСУ - я не здивувалася. Він інакше не міг. І розривався між любов‘ю до України і своїх трьох дівчат - дружини і двох доньок", - написала Піпа.

Активіст "Добровольчого руху ОУН" Антон Петрівський написав з приводу загибелі Руфа: "Загинув Юрій Руф. В боях за Україну. Як воїн … Він був поетом, який оспівував українські звитяги. Він сам став частиною української звитяги".

Нагадаємо, що Руф (Юрій Романович) народився 26 вересня 1980 року в Бережанах, що на Тернопільщині. Серед його публікацій – "Багряна лірика" (2012), "Час Революції" (2014), "На зламі епох" (2015). Поезію Юрія було включено до українських сучасних поетичних збірок "Голос крові" (2013) і "Відлуння свинцевих громовиць" (2015).

Нагадаємо, що 30 березня під Черніговом від снаряда загинув чоловік народної депутатки Ольги Стефанишиної. Він загинув, намагаючись врятувати людей.