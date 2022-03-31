Під Черніговом від снаряда окупантів загинув чоловік нардепки Стефанишиної

Під Черніговом від снаряда загинув чоловік народної депутатки Ольги Стефанишиної.

Він загинув 30 березня, намагаючись врятувати людей.

“Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче. Сука війна”, – написала жінка.

Нагадаємо, під час евакуації з окупованого села на Київщині загинули головний бібліограф відділу шевченкознавства Інституту літератури Національної академії наук Олег Олександрович Козак і його неповнолітній син Ярослав.