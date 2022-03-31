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По Львівщині учора були загрози повітряного і ракетного ударів з Білорусі та Чорного моря

Область ударів не зазнала. 

По Львівщині учора були загрози повітряного і ракетного ударів з Білорусі та Чорного моря

За минулу добу у Львові сирени двічі сповіщали про повітряну тривогу. Були загрози авіаудару з території Білорусі та ракетного удару з акваторії Чорного моря. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА (ОДА) Максим Козицький в Telegram

Він повідомив, що Львівщина ударів не зазнала – завдяки бійцям протиповітряної оборони. Козицький закликав мешканців області не нехтувати безпекою та йти в укриття за перших сигналів тривоги.

"Надали прихисток ще понад 5 тисячам людей з інших областей. Від початку повномасштабного вторгнення, за офіційними даними, ми розселили 266 тисяч осіб. Враховуючи людей, які поселились самостійно, на Львівщині зараз перебуває 500 тисяч вимушених переселенців", – зазначив Козицький.

Є ще близько 20 тисяч облаштованих місць, в яких готові поселити людей з регіонів, де тривають бойові дії.

Нагадаємо, російські військові за березень завдали удару по Яворівському полігону на Львівщині, бронетанковому заводу, авіаремонтному заводу та нафтобазі в Львові.

Два дні тому окупанти випустили з винищувача з території Республіки Білорусь дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку міста Львова. Їх відбила ППО. 

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