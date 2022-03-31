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Росія передислоковула менше 20% військ із Київської області, – Пентагон

Жодна частина окупантів не повернулася на місця постійної дислокації в Росії, тож в США вважають це репозицією, а не відведенням. 

Росія передислоковула менше 20% військ із Київської області, – Пентагон
Макарів Київської області захисники звільнили
Фото: Сили оборони Запорізького краю

За останню добу Росія перемістила невеликий відсоток своїх військ із Київської області. Зафіксовано рух менш ніж 20% сконцентрованих проти Києва сил.

Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Частина цих військ, за нашими оцінками, переміщується в Білорусь. Ми не маємо точної кількості, це попередні оцінки", – сказав речник.

Він підкреслви, що жоден військовий не був відправлений до домашнього гарнізону, війська просто мають репозицію, але не повертаються на місця постійної дислокації, як мало би бути під час деескалації.

Частково відведення ворожих сил із Київської області відбувається до Білорусі. 

"Так, вони їдуть подалі від Києва, прямують більше на північ. Подалі від міста", – заявив Кірбі. 

Він зауважив, що попри це столиця України все ще зазнає різноманітних атак, і артилерійських, і ракетних. 

Пентагон стверджує, що також росіяни частково віддаляються від Сум і Чернігова. Відсоток цієї передислокації, як і з Київщини, відбувається до Білорусі. 

Нагадаємо, відведення військ з Київської та Чернігівської областей Росія повʼязала з тим, що там її окупанти "виконали завдання". У Генштабі казали, що РФ дійсно відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

В Міноборони підкреслювали, що повністю свої сили росіяни з Київщини та Чернігівщини не відводять. США вважають, що заяви Росії про нібито відведення частини військових сил від столиці України є передислокацією, а не відведенням, як заявляють в Кремлі.

30 березня в Генштабі ЗСУ заявили, що ворог здійснює часткове відведення окремих підрозділів своїх збройних сил з території Київської та Чернігівської областей. При цьому під час виходу з населених пунктів Київщини окупанти мінують не тільки місцевість, а й будинки мирних мешканців. 

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