ЗСУ звільнили село Слобода біля Чернігова, звідки окупанти обстрілювали гумкоридор

Українські військові з боєм звільнили село Слобода біля Чернігова. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своєму Телеграм-каналі.

Про звільнення села журналісту розповіли військові, які передали відео, зняте в Слободі. З цього населеного пункту окупанти влаштовували обстріли гуманітарного коридору. Село розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від обласного центру.

“Новина дня. Українські військові з боєм вибили російських окупантів з села Слобода на Чернігівщині. Відео мені щойно відправили наші воїни. Пишаюся дружбою з цими героїчними людьми. Кажуть, люди плакали та обіймали їх, коли українська армія входила в село. Звідси донедавна обстрілювали гуманітарний коридор в Чернігів. Там, де мене поранило. «Тож, Андрію, цей штурм я присвячую тобі», - сказав мені мій товариш з бригади, яка звільнила населений пункт. Готуємо сюжет для «ТСН»,” - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Андрій Цаплієнко отримав осколкове поранення під час зйомок евакуації з розбомбленого Чернігова. Станом на 26 березня у війні з Росією загинули вже 12 журналістів, ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.