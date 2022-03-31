Росія може погодитися на варіант з гарантіями безпеки України, – Арахамія

Росія може дати свою згоду на підписання договору щодо надання безпекових гарантій Україні у разі її згоди на нейтральний статус.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава української делегації на перемовинах з Росією Давид Арахамія, повідомляє «Українська правда».

«Вони (Росія, – LB.ua) не надали відповіді, чи вони на це погоджуються. Але в мене відчуття, що по гарантіях безпеки, по самому процесу вони погодяться. Чому таке відчуття? Тому що ми протягом конференцій багато часу приділяли саме цим гарантіям», – заявив він.

Давид Арахамія також перелічив кроки для реалізації можливих домовленостей:

Повне припинення вогню.

Великий саміт партнерів.

Відведення військ – мінімально на позиції станом на 23 лютого.

Парафування договору.

Тимчасове застосування договору, щоб країни-гаранти ратифікували його.

Референдум в Україні.

Зміна Конституції України для переходу у нейтральний статус.

Нагадаємо, Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН –Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, упродовж трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти повинні надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.

За словами Давида Арахамії, українській делегації за місяць переговорів вдалося досягнути суттєвого прогресу, зокрема, Росія нібито відмовилась від своїх стартових вимог.

«Я зберіг першу версію вимог російської сторони. Вони називають це договір, але для мене це точно були умови капітуляції, – зазначив він. – Спочатку було бажання встати з-за столу і вийти. Дуже жорсткі ультиматуми були У нас було завдання. Коли ми їхали на перший тур, ми спитали президента, що ми будемо вважати успішним результатом. І завдання було поставлене, що успішним результатом буде відчуття, що Російська Федерація має повернутися додому і доповісти своєму президентові, що з цими людьми (українською делегацією, – LB.ua) можна розмовляти. Ми виконали завдання на перший раунд – і потім воно пішло вже трохи легше».

На думку керівника української делегації, тепер Росії «потрібно або зайнятися справді перемовинами, або відмовитися від перемовин і перейти на військовий шлях» – і отримати реакцію світу на це.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив готовність Вашингтона до участі у реалізації гарантій безпеки для України. При цьому він заявив, що не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ.

Великобританія готова стати одним із гарантів безпеки для України у разі підписання відповідного міжнародного договору. Про це під час брифінгу заявила постпред Британії в ООН Барбара Вудворд.