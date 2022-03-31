За добу на Харківщині знищили чотири ворожі літаки, - Синєгубов

У російської армії більше немає одного винищувача та трьох бомбардувальників.

За добу 31 березня на Харківщині українські військові знищили чотири ворожі літаки. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Синєгубов інформує, що завдяки роботі ЗСУ, один російський винищувач та три бомбардувальники більше не взлетять.

Також він повідомляє вдень росіяни влучили ракетою поряд з центром Харкова. Також триває інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Дані про постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, що під час обстрілу міської ради в Дергачах Харківської області загинула щонайменше одна людина, є троє поранених.