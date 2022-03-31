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"Україна платить страшну ціну за захист всього вільного світу", - Вакарчук про розтрощені Росією українські міста

З початку широкомасштабного вторгнення РФ він багато їздить Україною та розвозить гуманітарну допомогу військовим і цивільним.

"Україна платить страшну ціну за захист всього вільного світу", - Вакарчук про розтрощені Росією українські міста
Фото: скрін відео

Громадський діяч і музикант Святослав Вакарчук заявив, що сьогодні "Україна платить страшну ціну за захист всього вільного світу. І ми просимо їх теж заплатити якусь ціну, не таку страшну".

Розповідь Вакарчука про побачене в українських містах, про українців та ЗСУ оприлюднили на YouTube-каналі проєкту "Український свідок".

Із початку війни громадський діяч і музикант багато їздить Україною та підтримує людей, що пережили бомбардування. Разом Вакарчук розвозить гуманітарну допомогу для військових та цивільних.

В інтерв’ю "Українському свідку" Вакарчук розповів, у якому стані нині перебувають українські міста. 

"З того, що я бачив, найбільше постраждала фізично Охтирка. Тому що Охтирка напівзруйноване місто. В них немає цілих кварталів, цілих районів", сказав музикант.

За його словами, дуже багато зруйнованих будинків на Сумщині, але вони локалізовані в окремих районах. 

Вакарчук зазначив - на передовій значно страшніше, адже цивільні мають шанс заховатися, а "у військових такого шансу немає, вони йдуть і наражають себе на небезпеку. Я не розумію чому я маю ховатися за їхні спини".

"Наше завдання донести до європейців, американців і до всіх людей вільного світу, що сьогодні Україна платить страшну ціну за захист всього вільного світу", - додав громадський діяч.

Нагадаємо, 26 березня керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що в області тривали активні бої - Росія знову бомбардувала Охтирку. 

"Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

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Медіа проект Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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